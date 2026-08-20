UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Les rendez-vous du jeu vidéo : Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge Médiathèque Floresca Guépin Nantes

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Les rendez-vous du jeu vidéo : Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 16:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17 

Battez les vagues de sbires de l’infâme Shredder aux côtés des célèbres tortues ninjas ! Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160


Afficher la carte du lieu Médiathèque Floresca Guépin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)