LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI A SAINT-DOMET Verger communal Saint-Domet
LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI A SAINT-DOMET Verger communal Saint-Domet mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Domet
LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI A SAINT-DOMET
Verger communal Ancien stade de foot Saint-Domet Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI à Saint-Domet ; En juillet et Août de 17h à 21h
Buvette, animations, produits locaux, repas ET ANIMATIONS ! .
Verger communal Ancien stade de foot Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 50 87 81 pourquoipas.saintdomet@gmail.com
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English : LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI A SAINT-DOMET
L’événement LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI A SAINT-DOMET Saint-Domet a été mis à jour le 2026-06-18 par Marche et Combraille en Aquitaine