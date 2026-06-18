LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI A SAINT-DOMET Verger communal Saint-Domet mercredi 1 juillet 2026.

Saint-Domet

LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI A SAINT-DOMET

Verger communal Ancien stade de foot Saint-Domet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI à Saint-Domet ; En juillet et Août de 17h à 21h

Buvette, animations, produits locaux, repas ET ANIMATIONS ! .

Verger communal Ancien stade de foot Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 50 87 81 pourquoipas.saintdomet@gmail.com

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English : LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI A SAINT-DOMET

L’événement LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI A SAINT-DOMET Saint-Domet a été mis à jour le 2026-06-18 par Marche et Combraille en Aquitaine