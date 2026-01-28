Les Rendez-vous du Terroir: Balade commentée entre village et forêt à La Roche Morey La Roche-Morey
Les Rendez-vous du Terroir: Balade commentée entre village et forêt à La Roche Morey
La Roche-Morey Haute-Saône
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : 2026-07-29 14:30:00
Partez avec Christian Ruaux pour une balade commentée entre village et forêt à la découverte du patrimoine de La Roche Morey. A le fin de la balade une dégustation de produits locaux vous sera proposée.
Places limitées, inscription obligatoire. .
La Roche-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com
