Les Rendez-vous du Terroir: balade en canoë sur la Saône sauvage Bourbévelle dimanche 23 août 2026.

Bourbévelle

Les Rendez-vous du Terroir: balade en canoë sur la Saône sauvage

Bourbévelle Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 11:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, JUSSEY tourisme vous propose de descendre la Saône sauvage en autonomie pour une balade de 2h. A l’arrivée une dégustation de produits locaux vous attendra !

Sortie accessible à partir de 8 ans.

Places limitées. Inscription obligatoire.

Tarifs: 20€ , 10€ pour les de 12 ans. .

Bourbévelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com

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English : Les Rendez-vous du Terroir: balade en canoë sur la Saône sauvage

L’événement Les Rendez-vous du Terroir: balade en canoë sur la Saône sauvage Bourbévelle a été mis à jour le 2026-06-12 par JUSSEY TOURISME