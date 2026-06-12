Les Rendez-vous du Terroir: balade en canoë sur la Saône sauvage Bourbévelle
Les Rendez-vous du Terroir: balade en canoë sur la Saône sauvage Bourbévelle dimanche 23 août 2026.
Bourbévelle
Les Rendez-vous du Terroir: balade en canoë sur la Saône sauvage
Bourbévelle Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 11:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, JUSSEY tourisme vous propose de descendre la Saône sauvage en autonomie pour une balade de 2h. A l’arrivée une dégustation de produits locaux vous attendra !
Sortie accessible à partir de 8 ans.
Places limitées. Inscription obligatoire.
Tarifs: 20€ , 10€ pour les de 12 ans. .
Bourbévelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Rendez-vous du Terroir: balade en canoë sur la Saône sauvage
L’événement Les Rendez-vous du Terroir: balade en canoë sur la Saône sauvage Bourbévelle a été mis à jour le 2026-06-12 par JUSSEY TOURISME