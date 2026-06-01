Les rendez-vous du terroir, Parvis de la gare routière, Saint-Just-en-Chaussée

Les rendez-vous du terroir Vendredi 5 juin, 16h30 Parvis de la gare routière Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Les rendez-vous du Terroir

Retrouvez de nombreuses exploitations agricoles du territoire qui vous proposent le meilleur de leurs productions gastronomiques en circuit-court.

Maraîchers, éleveurs, fromagers. Pisciculture, volaille, porc, pains et pâtisseries, oeufs, miel, produits laitiers, fruits, légumes, etc.

Spécialités gastronomiques du terroir dans une ambiance décontractée.

Vous allez vous régaler !

Parvis de la gare routière Rue Foch 60130 Saint-Just-en-Chaussée Saint-Just-en-Chaussée 60130 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.plateaupicard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ccplateaupicard »}]

Marché de producteurs locaux. marché producteurs

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