Les rendez-vous du terroir, Parvis de la gare routière, Saint-Just-en-Chaussée
Les rendez-vous du terroir, Parvis de la gare routière, Saint-Just-en-Chaussée vendredi 5 juin 2026.
Les rendez-vous du terroir Vendredi 5 juin, 16h30 Parvis de la gare routière Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Les rendez-vous du Terroir
Retrouvez de nombreuses exploitations agricoles du territoire qui vous proposent le meilleur de leurs productions gastronomiques en circuit-court.
Maraîchers, éleveurs, fromagers. Pisciculture, volaille, porc, pains et pâtisseries, oeufs, miel, produits laitiers, fruits, légumes, etc.
Spécialités gastronomiques du terroir dans une ambiance décontractée.
Vous allez vous régaler !
Parvis de la gare routière Rue Foch 60130 Saint-Just-en-Chaussée Saint-Just-en-Chaussée 60130 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.plateaupicard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ccplateaupicard »}]
Marché de producteurs locaux. marché producteurs
DR