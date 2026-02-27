Les Rendez-vous du Terroir: Visite du GAEC des 3 Mulets Gourgeon

Les Rendez-vous du Terroir: Visite du GAEC des 3 Mulets

GAEC des 3 Mulets Gourgeon Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, venez rencontrer Nathalie et Gilles dans leur ferme biologique où ils élèvent 350 brebis de race Blanche du Massif central pour leur viande et pour leur laine. A l’issue de la visite, une dégustation de produits locaux vous sera proposée. .

GAEC des 3 Mulets Gourgeon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com

