Informations pratiques

Troyes

Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:00:00

fin : 2026-09-09 12:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Expert(e) digital avec Perspectives Numérique 10 Un échange pour vos questions liées au numérique, à vos outils, votre communication ou votre présence en ligne.

Expert(e) gestion avec le Cabinet Numéral Un temps dédié à vos questions de gestion, d’organisation ou de pilotage de votre activité.

Deux expertises, deux rendez-vous possibles choisissez votre créneau selon votre besoin.



Gratuit pour toutes et tous .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

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English :

L’événement Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne