Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes
mercredi 9 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Expert(e) digital avec Perspectives Numérique 10 Un échange pour vos questions liées au numérique, à vos outils, votre communication ou votre présence en ligne.
Expert(e) gestion avec le Cabinet Numéral Un temps dédié à vos questions de gestion, d’organisation ou de pilotage de votre activité.
Deux expertises, deux rendez-vous possibles choisissez votre créneau selon votre besoin.
Gratuit pour toutes et tous .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
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English :
L’événement Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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