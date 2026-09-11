Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Arnaud Saubiette Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Arnaud Saubiette

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Des grands classiques de la chanson française revisités avec passion. Pianiste et chanteur reconnu dans la région, il rend hommage à ses

coups de coeur dans un spectacle chaleureux et authentique. .

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00

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English : Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Arnaud Saubiette

L’événement Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Arnaud Saubiette Biarritz a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Biarritz