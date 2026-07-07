Concert de l’Harmonie Municipale Itsas Soinua Place Sainte-Eugénie Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Concert de l’Harmonie Municipale Itsas Soinua

Place Sainte-Eugénie Place Sainte Eugénie Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 19:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Itsas Soinua ( Musique de la mer ) regroupe des musiciens professionnels et amateurs issus du Conservatoire et des écoles de musique de la région.

Connue pour son éclectisme et porteuse d’une tradition populaire, cette formation propose une heure musicale tous les dimanches soir à 19h, place Sainte-Eugénie de Biarritz — du 5 juillet au 30 août (à l’exception du dimanche 19 juillet pour cause de fêtes de Bayonne), avec deux chefs invités au cours de la saison qui proposent et dirigent leur propre programme.

Thématique du 30 août discours martin luther king et mise en place téléphone rouge .

Place Sainte-Eugénie Place Sainte Eugénie Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Concert de l’Harmonie Municipale Itsas Soinua

L’événement Concert de l’Harmonie Municipale Itsas Soinua Biarritz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Biarritz