Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz
Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz mercredi 8 juillet 2026.
Biarritz
Visite commentée de la Chapelle Impériale
Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Visite commentée en français de la Chapelle Impériale à travers les premiers pas d’Eugénie de Montijo à Biarritz en 1834.
Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-mauresque et romano-byzantin, ce bijou d’architecture unique dans la région vous dévoile ses secrets.
Point de rendez-vous Chapelle Impériale, Rue des Cent Gardes proche Avenue de la Marne. .
Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée de la Chapelle Impériale
L’événement Visite commentée de la Chapelle Impériale Biarritz a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- l’Underground Café Le Colisée Biarritz 4 juin 2026
- Visite de L’Ocean Friendly Garden, Surfrider Foundation Europe, Biarritz 5 juin 2026
- Prohibido Biarritz Jazz Club Mathieu Guinot Jazz Trio Prohibido Biarritz 5 juin 2026
- Malandain Ballet Biarritz Concours de Jeunes Chorégraphes de Ballet Finale Gare du Midi Biarritz 6 juin 2026
- Prohibido Biarritz Jazz Club 4Soul en concert Prohibido Biarritz 6 juin 2026