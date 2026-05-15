Le voyage d’Eyra Le Colisée Biarritz
Le voyage d’Eyra Le Colisée Biarritz mercredi 1 juillet 2026.
Biarritz
Le voyage d’Eyra
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Eyra, jeune viking dont les parents sont morts au combat, est entrain de travailler dans les montagnes accompagnée de ses camarades. Lorsque son amie Rora s’assomme avec sa pioche, Herika part chercher de l’aide au village auprès de son père. Elle surprend alors une conversation entre les adultes… Eyra sera bientôt sacrifiée pour apaiser la colère d’Odin. Herika s’en va retrouver les jeunes viking à la hâte. Ensemble, elles doivent trouver le moyen de sauver leur amie. Mais comment faire ? Eyra saura-t-elle échapper à sa destinée ?
Studio Ilargia. .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 57 48 00 studioilargia@gmail.com
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English : Le voyage d’Eyra
L’événement Le voyage d’Eyra Biarritz a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Biarritz
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