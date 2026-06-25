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Courses au trot de Biarritz Hippodrome des fleurs Biarritz

Courses au trot de Biarritz Hippodrome des fleurs Biarritz

Courses au trot de Biarritz Hippodrome des fleurs Biarritz mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Hippodrome des fleurs
Adresse
Avenue du Lac Marion
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Biarritz

Courses au trot de Biarritz

Hippodrome des fleurs Avenue du Lac Marion Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01 00:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Courses de trot à l’hippodrome des Fleurs à Biarritz , en juillet ( 13 soirées au programme)
Grand prix, le Jean Dumas , une course qualificative pour le grand prix de la Ville de Biarritz.
La piste de l’Hippodrome des Fleurs est atypique avec ses virages relevés et sa corde à droite.
D’une longueur de 803 mètres, elle est une des plus courtes de France.
Sa proximité avec le public permet à celui-ci de vivre intensément le spectacle qui se déroule sous ses yeux.
5 à 6 courses par soirée.
Restauration sur place.   .

Hippodrome des fleurs Avenue du Lac Marion Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 91 56 

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English : Courses au trot de Biarritz

L’événement Courses au trot de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Biarritz

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