Courses au trot de Biarritz Hippodrome des fleurs Biarritz
mardi 7 juillet 2026 · Hippodrome des fleurs · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Courses au trot de Biarritz
Hippodrome des fleurs Avenue du Lac Marion Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 00:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Courses de trot à l’hippodrome des Fleurs à Biarritz , en juillet ( 13 soirées au programme)
Nous retrouverons autour de la piste les PMU locaux.
La piste de l’Hippodrome des Fleurs est atypique avec ses virages relevés et sa corde à droite.
D’une longueur de 803 mètres, elle est une des plus courtes de France.
Sa proximité avec le public permet à celui-ci de vivre intensément le spectacle qui se déroule sous ses yeux.
5 à 6 courses par soirée.
Restauration sur place. .
Hippodrome des fleurs Avenue du Lac Marion Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 91 56
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English : Courses au trot de Biarritz
L’événement Courses au trot de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Biarritz
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