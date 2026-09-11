Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Hier Encore Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Hier Encore

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

De Nino Ferrer à Clara Luciani, en passant par Souchon ou Stromae, redécouvrez la variété française en version acoustique et pop.

Deux voix, une guitare, quelques percussions et des touches de synthé la recette de leur duo ! .

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00

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English : Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Hier Encore

L’événement Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Hier Encore Biarritz a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Biarritz