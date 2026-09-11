Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Hier Encore Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz
vendredi 25 septembre 2026 · Sofitel Biarritz Le Miramar · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Hier Encore
Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
De Nino Ferrer à Clara Luciani, en passant par Souchon ou Stromae, redécouvrez la variété française en version acoustique et pop.
Deux voix, une guitare, quelques percussions et des touches de synthé la recette de leur duo ! .
Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00
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English : Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Hier Encore
L’événement Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Hier Encore Biarritz a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Biarritz
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