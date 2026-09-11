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Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Jane Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

vendredi 18 septembre 2026 · Sofitel Biarritz Le Miramar · Biarritz

Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Jane Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Sofitel Biarritz Le Miramar
Adresse
13 Rue Louison Bobet
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Jane

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Plongez dans un univers musical unique où Pop, Jazz et Folk se rencontrent autour de reprises personnalisées de standards connus et actuels.   .

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00 

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English : Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Jane

L’événement Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Jane Biarritz a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Biarritz

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