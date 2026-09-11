Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Swing64 Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Swing64

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Redécouvrez les grands classiques du swing et du jazz manouche de Django Reinhardt.

Bossa, rumba, valse… Leur musique transporte, et invite à se détendre, écouter, partager un verre… et pourquoi pas danser. .

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00

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English : Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Swing64

L’événement Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Swing64 Biarritz a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Biarritz