Les rendez-vous nature À la découverte des fleurs du littoral Rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon

Saint-Jean-Trolimon

Les rendez-vous nature À la découverte des fleurs du littoral

Rue de Tronoën Parking de la plage de Tronoën Saint-Jean-Trolimon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Le site de Tronoën est connu pour sa richesse floristique des plantes ne poussant que sur le littoral, dont certaines assez rares.

Munie d’une petite loupe de botaniste, vous partirez à la découverte de cet univers souvent ignoré, tout en respectant les sentiers existants.

Distance 2 km

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.

Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Organisé par la Communauté de Communes du Pays bigouden sud.

Inscription préalable indispensable par téléphone. .

Rue de Tronoën Parking de la plage de Tronoën Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Les rendez-vous nature À la découverte des fleurs du littoral

L’événement Les rendez-vous nature À la découverte des fleurs du littoral Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden