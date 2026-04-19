Les rendez-vous nature À la découverte des fleurs du littoral Rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon
Les rendez-vous nature À la découverte des fleurs du littoral Rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon mercredi 13 mai 2026.
Saint-Jean-Trolimon
Les rendez-vous nature À la découverte des fleurs du littoral
Rue de Tronoën Parking de la plage de Tronoën Saint-Jean-Trolimon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Le site de Tronoën est connu pour sa richesse floristique des plantes ne poussant que sur le littoral, dont certaines assez rares.
Munie d’une petite loupe de botaniste, vous partirez à la découverte de cet univers souvent ignoré, tout en respectant les sentiers existants.
Distance 2 km
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.
Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.
Organisé par la Communauté de Communes du Pays bigouden sud.
Inscription préalable indispensable par téléphone. .
Rue de Tronoën Parking de la plage de Tronoën Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English : Les rendez-vous nature À la découverte des fleurs du littoral
L’événement Les rendez-vous nature À la découverte des fleurs du littoral Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden