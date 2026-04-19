Les rendez-vous nature Balade enchantée Parking des bateaux pirates Penmarch

Penmarch

Les rendez-vous nature Balade enchantée

Parking des bateaux pirates Hent Maner Ar Ster Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Balade autour de la Dour Red, petite rivière, frontière naturelle entre Le Guilvinec et Penmarc’h.

Au détour d’un chemin, là une roselière, là d’étranges vasques, là une petite chapelle, autant de lieux propices à la découverte de cette nature si singulière et ces chants d’oiseaux la grive musicienne, la bouscarle de Cetti, le rouge-gorge et autres coucous !

Distance 4km

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.

Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Organisé par la Communauté de Communes du Pays bigouden sud.

Inscription préalable indispensable par téléphone.

Sur réservation. .

Parking des bateaux pirates Hent Maner Ar Ster Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Les rendez-vous nature Balade enchantée

L’événement Les rendez-vous nature Balade enchantée Penmarch a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden