Les rendez-vous nature Balade enchantée Parking des bateaux pirates Penmarch
Les rendez-vous nature Balade enchantée Parking des bateaux pirates Penmarch vendredi 24 avril 2026.
Penmarch
Les rendez-vous nature Balade enchantée
Parking des bateaux pirates Hent Maner Ar Ster Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Balade autour de la Dour Red, petite rivière, frontière naturelle entre Le Guilvinec et Penmarc’h.
Au détour d’un chemin, là une roselière, là d’étranges vasques, là une petite chapelle, autant de lieux propices à la découverte de cette nature si singulière et ces chants d’oiseaux la grive musicienne, la bouscarle de Cetti, le rouge-gorge et autres coucous !
Distance 4km
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.
Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.
Organisé par la Communauté de Communes du Pays bigouden sud.
Inscription préalable indispensable par téléphone.
Sur réservation. .
Parking des bateaux pirates Hent Maner Ar Ster Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous nature Balade enchantée
L’événement Les rendez-vous nature Balade enchantée Penmarch a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Penmarch (Finistère)
- Braderie du Secours Populaire Penmarch 25 avril 2026
- Dîner dansant du comité de jumelage Penmarch Schierling Salle Cap Caval Penmarch 30 avril 2026
- Liaison Le Bourg Saint-Pierre Penmarch Finistère 1 mai 2026
- Route du Vent Solaire Penmarch Finistère 1 mai 2026
- Circuit la pointe de Penmarc’h Penmarch Finistère 1 mai 2026