Les Rendez-vous Nature Découverte de la forêt de Zetting rue de l’Église Zetting

Zetting

Les Rendez-vous Nature Découverte de la forêt de Zetting

rue de l’Église Parking du nouveau cimetière Zetting Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

Inspirés, prêts, partez !

– Découverte de la forêt de Zetting Balade nature et patrimoine en famille.

Partez à l’aventure en famille avec Gilles Weiskircher et laissez-vous conter les secrets de la forêt de Zetting ! Au fil des sentiers, petits et grands découvriront d’impressionnants chênes centenaires, d’étonnantes bornes cadastrales datant de 1768, des légendes fascinantes et une flore riche et colorée.

Entre découvertes nature, histoires captivantes et magnifiques points de vue, cette balade ludique et dépaysante promet un beau moment de partage et d’émerveillement pour toute la famille.

Prévoir chaussures de marche, vêtement adapté à la météo.

Distance du parcours 4 km.

Niveau facile.

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

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rue de l’Église Parking du nouveau cimetière Zetting 57905 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inspired, ready, go!

– Discover the Zetting forest Family nature and heritage walk.

Join Gilles Weiskircher on a family adventure and discover the secrets of the Zetting forest! Along the way, young and old alike will discover impressive hundred-year-old oaks, astonishing cadastral markers dating back to 1768, fascinating legends and rich, colorful flora.

Between nature discoveries, captivating stories and magnificent views, this playful and exotic walk promises a wonderful moment of sharing and wonder for the whole family.

Please bring: walking shoes, weather-appropriate clothing.

Distance: 4 km.

Level: easy.

Reservations required at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Découverte de la forêt de Zetting Zetting a été mis à jour le 2026-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES