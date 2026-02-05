Initiation et découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales parking du nouveau cimetière de Zetting GPS 49.0831 , 7.1251 Zetting

Initiation et découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

2026-07-04

En longeant en ville les berges de la Sarre, nous découvrirons des plantes sauvages comestibles et médicinales très communes et pourtant si méconnues. Nous découvrirons les usages qu’on leur prête et apprendrons aussi comment les utiliser avec sécurité.

A prévoir bonnes chaussures de marche

parking du nouveau cimetière de Zetting GPS 49.0831 , 7.1251 44 de l'Eglise Zetting 57905 Moselle Grand Est

Walking along the banks of the Saar River in town, we’ll discover wild edible and medicinal plants that are so common yet so little-known. We’ll discover the uses to which they are put, and learn how to use them safely.

Bring: good walking shoes

