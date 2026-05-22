Les Rendez-vous Nature A la découverte du Langenberg Parking Salle Socio-Culturelle Zetting

Zetting

Les Rendez-vous Nature A la découverte du Langenberg

Parking Salle Socio-Culturelle 2A rue Principale Zetting Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Inspirés, prêts, partez !

– A la découverte du Langenberg Balade nature et patrimoine.

Partez à la découverte du circuit pédestre du Langenberg en compagnie de Gilles Weiskircher.

Au fil du parcours, laissez-vous surprendre par les bornes historiques datant de 1768, témoins d’un riche passé local. Entre panoramas remarquables sur la vallée de la Sarre et immersion dans une flore préservée, cette balade promet un moment mêlant nature, histoire et découverte. Une invitation à marcher autrement, au cœur d’un patrimoine aussi discret que fascinant.

Prévoir chaussures de marche, vêtement adapté à la météo.

Distance du parcours 5 km.

Niveau difficile, dénivelé important (non adapté pour les PMR).

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

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Parking Salle Socio-Culturelle 2A rue Principale Zetting 57905 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inspired, ready, go!

– Discover the Langenberg Nature and heritage walk.

Join Gilles Weiskircher to discover the Langenberg walking trail.

Along the way, you’ll be amazed by the historical markers dating back to 1768, testimony to a rich local past. With its remarkable panoramic views over the Sarre valley and its unspoilt flora, this walk is a blend of nature, history and discovery. An invitation to walk in a different way, at the heart of a heritage as discreet as it is fascinating.

Please bring: walking shoes, weather-appropriate clothing.

Distance: 5 km.

Level: difficult, steep incline (not suitable for PRM).

Reservations required at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature A la découverte du Langenberg Zetting a été mis à jour le 2026-05-22 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES