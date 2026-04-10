Les Rendez-vous Nature en Anjou Plantée ! Sous les têtards Juvardeil

Juvardeil

Les Rendez-vous Nature en Anjou Plantée ! Sous les têtards

1080 route de la Sablière Juvardeil Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au cœur du Chemin du Roi, à l’ombre des arbres têtards, découvrez la vie de Ciboulette, une plante pas comme les autres, à travers le spectacle Plantée. Au coeur de l’Espace Naturel Sensible des Basses Vallées Angevines, le samedi 30 mai 2026 à 18h30.

Pas très à l’aise avec les autres humains, Ciboulette a tellement été prise pour une plante verte, qu’elle en est devenue une pour de vrai ! À sa grande surprise, elle découvre la joie de pousser et de s’épanouir au milieu des herbes et des insectes… Elle nous fait partager son nouvel état, ses sensations nouvelles, ses rencontres… Jusqu’au jour où le GrosGrasGoudron les attaque, elle et ses copines ! Il faudra tous les super-pouvoirs des végétaux alentours pour s’en sortir. Un spectacle burlesque sur la confiance en soi, qui va faire germer des idées écolos et coopératives dans les têtes des enfants… et de leurs parents !

À l’issue de la représentation, la comédienne propose un temps d’échange pédagogique, permettant d’approfondir des connaissances sur les différents personnages de faune et de flore évoqués dans le spectacle et présents dans les basses vallées angevines. Au programme anecdotes, observations, manipulations d’éléments naturels, jeux apportant des connaissances sur le végétal et son écosystème. .

1080 route de la Sablière Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire resa.plantee@proton.me

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English :

In the heart of the Chemin du Roi, in the shade of pollarded trees, discover the life of Ciboulette, a plant like no other, through the Plantée show. At the heart of the Espace Naturel Sensible des Basses Vallées Angevines, on Saturday, May 30, 2026 at 6:30pm.

L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Plantée ! Sous les têtards Juvardeil a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Anjou bleu