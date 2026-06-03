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Les rendez-vous Sport santé de l’été Parc de Procé Nantes

Les rendez-vous Sport santé de l’été Parc de Procé Nantes

Les rendez-vous Sport santé de l’été Parc de Procé Nantes mardi 18 août 2026.

Lieu : Parc de Procé

Adresse : 44 Rue des Dervallières, 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : Gratuit, sur réservation

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 10:30 – 11:30
Gratuit : oui Gratuit, sur réservation Senior 

Activités adaptées aux séniors (exemples : automassage, qi gong, gym sur chaise, renforcement musculaire …) organisées par l’ORPAN.

Parc de Procé Nantes 44000
02 40 99 26 00


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