Les Renferias par Maison Camps Saint-Même-les-Carrières
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Même-les-Carrières
Informations pratiques
Saint-Même-les-Carrières
Les Renferias par Maison Camps
Logis du Renfermis Saint-Même-les-Carrières Charente
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le 25 juillet 2026, Maison Camps vous invite à vivre une soirée d’été au cœur des vignes, dans une ambiance conviviale et authentique.
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Logis du Renfermis Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 63 18 93
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English : Les Renferias par Maison Camps
On July 25, 2026, Maison Camps invites you to enjoy a summer evening in the heart of the vineyards, in a warm and authentic atmosphere.
L’événement Les Renferias par Maison Camps Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-07-15 par Destination Cognac
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