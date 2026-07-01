Informations pratiques

Saint-Même-les-Carrières

Les Renferias par Maison Camps

Logis du Renfermis Saint-Même-les-Carrières Charente

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le 25 juillet 2026, Maison Camps vous invite à vivre une soirée d’été au cœur des vignes, dans une ambiance conviviale et authentique.

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Logis du Renfermis Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 63 18 93

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English : Les Renferias par Maison Camps

On July 25, 2026, Maison Camps invites you to enjoy a summer evening in the heart of the vineyards, in a warm and authentic atmosphere.

L’événement Les Renferias par Maison Camps Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-07-15 par Destination Cognac