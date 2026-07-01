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AGENDA · Saint-Même-les-Carrières

Les Renferias par Maison Camps Saint-Même-les-Carrières

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Même-les-Carrières

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Logis du Renfermis
Ville
16720 Saint-Même-les-Carrières
Département
Charente
Tarif
17 17 17

Saint-Même-les-Carrières

Les Renferias par Maison Camps

Logis du Renfermis Saint-Même-les-Carrières Charente

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le 25 juillet 2026, Maison Camps vous invite à vivre une soirée d’été au cœur des vignes, dans une ambiance conviviale et authentique.
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Logis du Renfermis Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 63 18 93 

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English : Les Renferias par Maison Camps

On July 25, 2026, Maison Camps invites you to enjoy a summer evening in the heart of the vineyards, in a warm and authentic atmosphere.

L’événement Les Renferias par Maison Camps Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-07-15 par Destination Cognac

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