Visite Maison Camps Pineau Cognac Saint-Même-les-Carrières

Visite Maison Camps Pineau Cognac

Logis du Renfermis Saint-Même-les-Carrières Charente

Début : Dimanche 2026-11-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-11-01

Exploitation viticole familiale en Charente située à Saint-Même-les-Carrières. La famille Camps assure la fabrication et la vente de Cognacs Grande Champagne et de Pineaux des Charentes. Elle vous accueille au Logis du Renfermis entouré de son vignoble.

Logis du Renfermis Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 63 18 93 maisoncamps@orange.fr

English : Visit of Camps Estate producer of Pineau and Cognac -S.Lascaux

Family winery in the Charente region, located in Saint-Même-les-Carrières. The Camps family manufactures and sells Grande Champagne Cognacs and Pineaux des Charentes. They welcome you to the Logis du Renfermis, surrounded by their vineyards.

