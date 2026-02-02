Visite guidée de Saint-Même-les-Carrières | Saint Même Patrimoine Saint-Même-les-Carrières

Visite guidée de Saint-Même-les-Carrières | Saint Même Patrimoine

Place de la Poste Saint-Même-les-Carrières Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-01 17:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-09-01

Découvrez l’exceptionnel patrimoine de Saint Même les Carrières le four banal, les vestiges du château, l’église, le lavoir…sans oublier les carrières présentées et commentées depuis l’esplanade !

Place de la Poste Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 92 28

English : Guided tour of Saint-Même-les-Carrières | Saint Même Patrimoine

Discover the exceptional heritage of Saint Même les Carrières: the communal oven, the remains of the castle, the church, the wash-house…not forgetting the quarries presented and commented on from the esplanade!

