Les repas à la ferme Le Pré de Mély Pierrefitte-ès-Bois

Imprégnez-vous des saveurs authentiques de la ferme avec Emmanuelle et Yohan, nos agriculteurs berrichons.

Installés au coeur du Berry à Pierrefitte-ès Bois, ces participants à la 5e saison de la célébre émission TV d’M6 L’Amour est dans le Pré vous accueille sur leur exploitation pour un repas maison.

Installez-vous à la table, dressée avec soin, où les produits locaux sont à l’honneur. Les plats délicieusement simples mettent en valeur le terroir généreux de la région fromages affinés, charcuteries artisanales, légumes du potager et viandes savoureuses. 22 .

Le Patis Gentil Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 50 81 83 80 lepredemely@gmail.com

Soak up the authentic flavours of the farm with Emmanuelle and Yohan, our farmers from Berry.

