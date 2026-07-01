Les repas à thème à la MARPA de Margueron MARPA Margueron
vendredi 31 juillet 2026 · MARPA · Margueron
Informations pratiques
Margueron
Les repas à thème à la MARPA de Margueron
MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 12:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Vous avez plus de 60 ans et envie de partager un moment chaleureux autour d’un bon repas ? C’est le moment !
Le vendredi 31 juillet, la MARPA La Tuquette vous ouvre ses portes pour un midi convivial et gourmand.
Au menu pour éveiller vos papilles
Entrée Fraîcheur de melon, pastèque et mozzarella
Plat Quiche aux courgettes accompagnée de sa salade verte
Dessert Fromage et un délicieux tiramisu à la fraise
Tarif 10 € le repas.
Besoin d’un transport ? On s’occupe de tout pour seulement 1 € de plus !
Inscription obligatoire au plus tard 48h avant l’événement.
Pour réserver votre table, contactez-nous vite
Par mail marpa@paysfoyen.fr
Par téléphone 05 57 49 42 51
Ou directement sur place 214 allée de la Tuquette à Margueron
On vous attend nombreux pour régaler vos papilles et passer un super moment ensemble !
https://paysfoyen.fr/page/689-repas-a-la-marpa .
MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 42 51 marpa@paysfoyen.fr
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English : Les repas à thème à la MARPA de Margueron
L’événement Les repas à thème à la MARPA de Margueron Margueron a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays Foyen