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Les repas à thème à la MARPA de Margueron MARPA Margueron

vendredi 31 juillet 2026 · MARPA · Margueron

Les repas à thème à la MARPA de Margueron MARPA Margueron

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
MARPA
Adresse
214 allée de La Tuquette
Ville
33220 Margueron
Département
Gironde
Tarif

Margueron

Les repas à thème à la MARPA de Margueron

MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 12:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Vous avez plus de 60 ans et envie de partager un moment chaleureux autour d’un bon repas ? C’est le moment !
Le vendredi 31 juillet, la MARPA La Tuquette vous ouvre ses portes pour un midi convivial et gourmand.
Au menu pour éveiller vos papilles
Entrée Fraîcheur de melon, pastèque et mozzarella
Plat Quiche aux courgettes accompagnée de sa salade verte
Dessert Fromage et un délicieux tiramisu à la fraise
Tarif 10 € le repas.
Besoin d’un transport ? On s’occupe de tout pour seulement 1 € de plus !
Inscription obligatoire au plus tard 48h avant l’événement.
Pour réserver votre table, contactez-nous vite
Par mail marpa@paysfoyen.fr
Par téléphone 05 57 49 42 51
Ou directement sur place 214 allée de la Tuquette à Margueron
On vous attend nombreux pour régaler vos papilles et passer un super moment ensemble !
https://paysfoyen.fr/page/689-repas-a-la-marpa   .

MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 42 51  marpa@paysfoyen.fr

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English : Les repas à thème à la MARPA de Margueron

L’événement Les repas à thème à la MARPA de Margueron Margueron a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays Foyen

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