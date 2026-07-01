Les repas à thème à la MARPA de Margueron MARPA Margueron

Informations pratiques

Margueron

Les repas à thème à la MARPA de Margueron

MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 12:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Vous avez plus de 60 ans et envie de partager un moment chaleureux autour d’un bon repas ? C’est le moment !

Le vendredi 31 juillet, la MARPA La Tuquette vous ouvre ses portes pour un midi convivial et gourmand.

Au menu pour éveiller vos papilles

Entrée Fraîcheur de melon, pastèque et mozzarella

Plat Quiche aux courgettes accompagnée de sa salade verte

Dessert Fromage et un délicieux tiramisu à la fraise

Tarif 10 € le repas.

Besoin d’un transport ? On s’occupe de tout pour seulement 1 € de plus !

Inscription obligatoire au plus tard 48h avant l’événement.

Pour réserver votre table, contactez-nous vite

Par mail marpa@paysfoyen.fr

Par téléphone 05 57 49 42 51

Ou directement sur place 214 allée de la Tuquette à Margueron

On vous attend nombreux pour régaler vos papilles et passer un super moment ensemble !

https://paysfoyen.fr/page/689-repas-a-la-marpa .

MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 42 51 marpa@paysfoyen.fr

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English : Les repas à thème à la MARPA de Margueron

L’événement Les repas à thème à la MARPA de Margueron Margueron a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays Foyen