Les résidences de création, Compagnie Morphose EXULT Théâtre le Palace Théâtre le Palace Périgueux
lundi 7 septembre 2026 · Théâtre le Palace · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les résidences de création, Compagnie Morphose EXULT Théâtre le Palace
Théâtre le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-07 2026-09-14
À l’occasion des résidences, les compagnies bénéficient de conditions professionnelles pour élaborer leur futur spectacle. Les sorties de résidence permettent de découvrir une étape de ce temps de création. Elles sont gratuites et ouvertes à tous.
Avec EXULT, Soraya Thomas, accompagnée par David Drouard, souhaite faire du mouvement une matière vivante, instable, traversée de tensions contradictoires retenue et explosion, densité et fragmentation, verticalité et effondrement. La scénographie conçue par Pierre Nouvel proposera un espace où le temps se dédouble. Cette résidence sera l’occasion pour la compagnie de travailler l’écriture chorégraphique en lien avec la scénographie et de démarrer le travail lumière avec Jéronimo Roé. .
Théâtre le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Les résidences de création, Compagnie Morphose EXULT Théâtre le Palace
L’événement Les résidences de création, Compagnie Morphose EXULT Théâtre le Palace Périgueux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Communal de Périgueux
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