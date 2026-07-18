Les résidences de création, Les Güms P.O.I.N.T Théâtre du Palace Théâtre le palace Périgueux
lundi 5 octobre 2026 · Théâtre le palace · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les résidences de création, Les Güms P.O.I.N.T Théâtre du Palace
Théâtre le palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-05
À l’occasion des résidences, les compagnies bénéficient de conditions professionnelles pour élaborer leur futur spectacle. Les sorties de résidence permettent de découvrir une étape de ce temps de création. Elles sont gratuites et ouvertes à tous.
Pour cette première résidence avec Étienne Manceau en regard extérieur, Les GüMs vont commencer à écrire et s’amuser à composer avec toute la matière trouvée lors de leurs précédentes résidences il y aura des objets et leurs histoires, des situations absurdes de fins qui n’en finissent plus, le corps qui s’exprime, des exploits sans fin et des rituels décalés pour laisser une trace…
Sortie de résidence le jeudi 8 octobre à 17h30 au Palace .
Théâtre le palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Les résidences de création, Les Güms P.O.I.N.T Théâtre du Palace
L’événement Les résidences de création, Les Güms P.O.I.N.T Théâtre du Palace Périgueux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Communal de Périgueux
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