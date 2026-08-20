Les respirations du Léman en chansons, Espace Léman, Genève

Informations pratiques

Les respirations du Léman en chansons Samedi 19 septembre, 14h00 Espace Léman

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition Léman être vivant, Hydromondes propose un atelier sur la respiration du Léman et l’écriture de chansons.

À partir de données scientifiques, essayer de respirer comme le Leman et d’exprimer son souffle et sa vie avec des verbes lesquels seront le point de départ de chansons à écrire et mettre en musique.

Un atelier avec Anna Desraux (comédienne – musicienne) ou Jeanne Mermet (ingénieure – musicienne) et Gabriel Cotte (limnologue – médiateur scientifique).

Espace Léman Rue des Cordiers 2 Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« type »: « link », « value »: « https://asleman.org/events/?ameliaEventId=169&ameliaEventPopup=169 »}]

Dans le cadre de l’exposition Léman être vivant, Hydromondes propose un atelier sur la respiration du Léman et l’écriture de chansons.

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