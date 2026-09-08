Les respirations du Léman en chansons, Espace Léman, Genève
samedi 10 octobre 2026 · Espace Léman · Genève
Informations pratiques
Les respirations du Léman en chansons Samedi 10 octobre, 14h00 Espace Léman
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00
Dans le cadre de l’exposition Léman être vivant, Hydromondes propose un atelier sur la respiration du Léman et l’écriture de chansons.
À partir de données scientifiques, essayer de respirer comme le Leman et d’exprimer son souffle et sa vie avec des verbes lesquels seront le point de départ de chansons à écrire et mettre en musique.
Un atelier avec Anna Desraux (comédienne – musicienne) ou Jeanne Mermet (ingénieure – musicienne) et Gabriel Cotte (limnologue – médiateur scientifique).
Espace Léman Rue des Cordiers 2 Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« type »: « link », « value »: « https://asleman.org/events/?ameliaEventId=160&ameliaEventPopup=160 »}]
Dans le cadre de l’exposition Léman être vivant, Hydromondes propose un atelier sur la respiration du Léman et l’écriture de chansons.
DR
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