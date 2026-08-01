Les restaurateurs en fête Gondrexange

Informations pratiques

Gondrexange

Les restaurateurs en fête

rue de l’Etang (entre l’Escale et le camping) Gondrexange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Pour enrichir son agenda estival, la Communauté de Communes Sarrebourg

Moselle Sud donne rendez-vous aux amateurs de gastronomie pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et des saveurs locales. Quatre restaurateurs membres de l’Association des Hôteliers Restaurateurs du Pays de Sarrebourg investiront de charmants cabanons pour faire découvrir leurs spécialités gourmandes. Les visiteurs pourront déguster une sélection de recettes mettant à l’honneur le savoir-faire culinaire du territoire. Pour accompagner ces mets, Bruno Haaf, caviste aux Terrasses du Vin, proposera une sélection de breuvages accordés aux différentes préparations. L’ambiance musicale sera assurée par le groupe Trio Choc, qui rythmera la soirée avec un répertoire festif et estival, propice aux retrouvailles entre amis ou en famille.Tout public

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rue de l’Etang (entre l’Escale et le camping) Gondrexange 57815 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

To enrich its summer calendar, the Sarrebourg

Moselle Sud Community of Communes invites food lovers to an evening dedicated to camaraderie and local flavors. Four restaurant owners who are members of the Association of Hoteliers and Restaurateurs of the Sarrebourg Region will set up shop in charming little huts to introduce visitors to their gourmet specialties. Visitors will be able to sample a selection of dishes that highlight the region’s culinary expertise. To accompany these dishes, Bruno Haaf, a wine merchant at Les Terrasses du Vin, will offer a selection of beverages paired with the various dishes. The musical atmosphere will be provided by the band Trio Choc, which will set the tone for the evening with a festive, summery repertoire, perfect for getting together with friends or family.

L’événement Les restaurateurs en fête Gondrexange a été mis à jour le 2026-07-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD