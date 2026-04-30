Les Riches Heures Musicales de la Rotonde 44e Festival Rotonde du Château de Simiane Simiane-la-Rotonde
Les Riches Heures Musicales de la Rotonde 44e Festival Rotonde du Château de Simiane Simiane-la-Rotonde dimanche 2 août 2026.
Simiane-la-Rotonde
Les Riches Heures Musicales de la Rotonde 44e Festival
Rotonde du Château de Simiane 1 Rue du Château Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – – 10 EUR
chômeurs, moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-02
L’Univers Musical Ibérique entre Espagne, Méditerranée, Amériques. 5 concerts, du 2 au 13 août explorent l’influence du génie musical ibérique et ses métissages à travers siècles et continents pour découvrir une musique sans frontières.
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Rotonde du Château de Simiane 1 Rue du Château Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 10 02 festivalaccueil@gmail.com
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English :
The Iberian Musical Universe: between Spain, the Mediterranean and the Americas. 5 concerts, from August 2 to 13, explore the influence of Iberian musical genius and its cross-fertilizations across centuries and continents to discover a music without borders.
L’événement Les Riches Heures Musicales de la Rotonde 44e Festival Simiane-la-Rotonde a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon
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