Les Riches Heures Musicales de la Rotonde 44e Festival Rotonde du Château de Simiane Simiane-la-Rotonde

Simiane-la-Rotonde

Les Riches Heures Musicales de la Rotonde 44e Festival

Rotonde du Château de Simiane 1 Rue du Château Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – – 10 EUR

chômeurs, moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-02

L’Univers Musical Ibérique entre Espagne, Méditerranée, Amériques. 5 concerts, du 2 au 13 août explorent l’influence du génie musical ibérique et ses métissages à travers siècles et continents pour découvrir une musique sans frontières.

.

Rotonde du Château de Simiane 1 Rue du Château Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 10 02 festivalaccueil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Iberian Musical Universe: between Spain, the Mediterranean and the Americas. 5 concerts, from August 2 to 13, explore the influence of Iberian musical genius and its cross-fertilizations across centuries and continents to discover a music without borders.

L’événement Les Riches Heures Musicales de la Rotonde 44e Festival Simiane-la-Rotonde a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon