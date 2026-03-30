Les richesses des Pays de la Loire, à la Micro Folie Vallée du Thouet

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-11

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. En avril, explorez les richesses de la région Pays de la Loire et voyagez entre ses différents départements. Installez-vous, regardez les œuvres sur grand écran et explorez à votre rythme avec nos tablettes tactiles. C’est ouvert à tous, pas besoin de s’y connaître, nous sommes là pour vous aider ! Visible lors des horaires d’ouverture les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et les vendredis 10 et 17 avril de 14 h à 17 h.

Retrouvez le programme complet des animations dans les images. Rendez-vous à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. Gratuit. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Les richesses des Pays de la Loire, à la Micro Folie Vallée du Thouet

L’événement Les richesses des Pays de la Loire, à la Micro Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Airvaudais Val du Thouet