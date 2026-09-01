Les Riva Belles Ouistreham
dimanche 27 septembre 2026 · Ouistreham
Informations pratiques
Ouistreham
Les Riva Belles
Place Alfred Thomas Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-25 2026-11-29 2026-12-27
Chaque dernier dimanche du mois, les passionnés d’automobiles se donnent rendez-vous pour Les Riva Belles, une exposition conviviale de voitures anciennes.
Venez admirer des modèles de collection, échanger avec leurs propriétaires et partager un moment autour de la passion de l’automobile d’époque.
Chaque dernier dimanche du mois, les passionnés d’automobiles se donnent rendez-vous pour Les Riva Belles, une exposition conviviale de voitures anciennes.
Venez admirer des modèles de collection, échanger avec leurs propriétaires et partager un moment autour de la passion de l’automobile d’époque, dans une ambiance détendue et intergénérationnelle.
Un événement incontournable pour les amateurs de belles mécaniques, les curieux et les amoureux du patrimoine automobile. .
Place Alfred Thomas Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25
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English : Les Riva Belles
Every last Sunday of the month, car enthusiasts come together for Les Riva Belles, a friendly exhibition of classic cars.
Come and admire classic models, chat with their owners and share a passion for vintage cars.
L’événement Les Riva Belles Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Caen la Mer
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