Les rois d’aujourd’hui ne sont-ils pas sans couronne ? / Luke James

Informations pratiques

EXPOSITION du 23 septembre au 11 octobre 2026



Vernissage le mercredi 23 septembre à 18h (ouvert à tous et à toutes)



Installation in situ de Luke James

Jouer avec la géométrie, c’est proposer un

regard oscillant entre baroque et constructivisme en dialogue avec la

serre et

sa végétation. La réflexion se concentre sur le centre : la serre étant

ronde, Luke James a conçu une œuvre où l’absence de l’arbre devient un

point nodal. Les douze

figures sont disposées en cercle, dans une logique rituelle rappelant

les

tables de négociation où l’on se partage symboliquement le monde. L’idée

de

l’horloge apparaît à travers ce cercle, soulignant la relation entre

lumière,

zénith solaire et architecture.

Grâce à leurs visages « Janus », les

figures offrent une double lecture : elles se tournent vers le centre, tout en

dialoguant avec les visiteurs circulant le long de la paroi. Selon leur

position, est ou ouest, le visiteur découvre une face différente. Ces visages,

à double expression, renvoient à l’idée de mouvement et d’émotion. Réduits à

une économie de formes extrêmes, ils deviennent signes verticaux, à la limite

de l’abstraction. Disposées en réseau occulte, ces figures semblent conspirer

et dominer, interrogeant la mise en scène du pouvoir contemporain. L’union fait

la force. À qui cela profite-t-il ?

Àpropos

Artiste diplômé de l’ENSBA Lyon en 2015,

Luke James développe une pratique sculpturale explorant les tensions entre

figuration et abstraction. Son travail a été exposé internationalement

(Chine, Japon, États-Unis, Europe) et remarqué lors de prix prestigieux

tels que les Révélations Emerige et le salon de Montrouge. Il a été en

résidence à la Villa Empain (Fondation Boghossian) et au CCA Kitakyushu.

Récemment, il a présenté des installations publiques à Paris et réalisera

une exposition personnelle à Madrid en 2027. Sa démarche, oscillant entre

minimalisme et magie conceptuelle, interroge les structures du pouvoir et

les interactions humaines à travers une économie de formes saisissante.

Assembler, chahuter et partager sont les intentions majeures du travail de Luke James, dont la pensée oscille entre minimalisme généreux et magie conceptuelle. Son œuvre explore les tensions entre le monde et ses jeux, entre l’insolence et l’effroi.

Du mercredi 23 septembre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T12:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T09:00:00+02:00_2026-09-23T20:30:00+02:00;2026-09-24T09:00:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00;2026-09-25T09:00:00+02:00_2026-09-25T20:30:00+02:00;2026-09-26T09:00:00+02:00_2026-09-26T20:30:00+02:00;2026-09-27T09:00:00+02:00_2026-09-27T20:30:00+02:00;2026-09-28T09:00:00+02:00_2026-09-28T20:30:00+02:00;2026-09-29T09:00:00+02:00_2026-09-29T20:30:00+02:00;2026-09-30T09:00:00+02:00_2026-09-30T20:30:00+02:00;2026-10-01T09:00:00+02:00_2026-10-01T20:30:00+02:00;2026-10-02T09:00:00+02:00_2026-10-02T20:30:00+02:00;2026-10-03T09:00:00+02:00_2026-10-03T20:30:00+02:00;2026-10-04T09:00:00+02:00_2026-10-04T20:30:00+02:00;2026-10-05T09:00:00+02:00_2026-10-05T20:30:00+02:00;2026-10-06T09:00:00+02:00_2026-10-06T20:30:00+02:00;2026-10-07T09:00:00+02:00_2026-10-07T20:30:00+02:00;2026-10-08T09:00:00+02:00_2026-10-08T20:30:00+02:00;2026-10-09T09:00:00+02:00_2026-10-09T20:30:00+02:00;2026-10-10T09:00:00+02:00_2026-10-10T20:30:00+02:00;2026-10-11T09:00:00+02:00_2026-10-11T20:30:00+02:00



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