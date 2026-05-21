Charols

Les Rondes Charolaises

Charols Drôme

Tarif : 13 – 13 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

14ème édition de cette course pédestre qui a pour vocation de rassembler dans une ambiance festive et conviviale les passionnés de course à pied quel que soit leur niveau.

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Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes csl.jogging@gmail.com

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English :

the 14th edition of this foot race is designed to bring together running enthusiasts of all levels in a festive and friendly atmosphere.

L’événement Les Rondes Charolaises Charols a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération