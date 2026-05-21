Les Rondes Charolaises Charols
Les Rondes Charolaises Charols dimanche 6 septembre 2026.
Charols
Les Rondes Charolaises
Charols Drôme
Tarif : 13 – 13 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
14ème édition de cette course pédestre qui a pour vocation de rassembler dans une ambiance festive et conviviale les passionnés de course à pied quel que soit leur niveau.
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Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes csl.jogging@gmail.com
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English :
the 14th edition of this foot race is designed to bring together running enthusiasts of all levels in a festive and friendly atmosphere.
L’événement Les Rondes Charolaises Charols a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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