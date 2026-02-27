Les routes de la mémoire La Creuse des artistes Aubusson
Les routes de la mémoire La Creuse des artistes Aubusson samedi 8 août 2026.
Les routes de la mémoire La Creuse des artistes
63 Rue Vieille Aubusson Creuse
Tarif : 199 – 199 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Un road-trip incroyable en 2cv à travers la Creuse
Départ à 9h de Bridiers (La Souterraine)
– Crozant
– Pierres Jaumâtres
– Boussac
Le pris comprend les visites guidées, un livret souvenir du parcours de la journée, la location des véhicules avec chauffeur pour la journée, le déjeuner, la visite des coulisses du spectacle et le spectacle en VIP (repas du soir + spectacle inclus).
Inscription obligatoire Places limitées
Réservation uniquement en ligne
La répartition dans les véhicules se fera sur place .
63 Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les routes de la mémoire La Creuse des artistes
L’événement Les routes de la mémoire La Creuse des artistes Aubusson a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Aubusson-Felletin