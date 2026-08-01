Les ruraux parlent aux z’urbains Salle La Pépite Jumilhac-le-Grand
samedi 5 septembre 2026 · Salle La Pépite · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Les ruraux parlent aux z’urbains
Salle La Pépite Rue du Stade Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Dîner spectacle humoristique et théâtral créé par l’humoriste et comédien gascon Jean-Pierre Dupin. Il met en scène avec dérision le décalage, les clichés et la confrontation amusée entre la vie à la campagne et les nouveaux arrivants ou habitants des villes.
Au menu soupe de champagne / assiette gourmande terrine de foie gras et toasts / confit de canard / pommes sarladaises / salade / fromage / tarte aux pommes / glace / café / vin compris.
Réservation avant le 22/08/2026. .
Salle La Pépite Rue du Stade Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 54 39 78
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English : Les ruraux parlent aux z’urbains
L’événement Les ruraux parlent aux z’urbains Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-08 par Isle-Auvézère
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