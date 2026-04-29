Ohlungen

Les Sacrés Vendredis de la Klose

route d’Uhlwiller Ohlungen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-18 19:25:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24

Théâtre en dialecte alsacien autour de la chapelle de la Klose.

Le professeur Nimbus présente une conférence qui selon lui va transformer la vision du monde…mais diverses péripéties vont la perturber..

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Théâtre en dialecte alsacien autour de la chapelle de la Klose

Le professeur Nimbus présente une conférence qui selon lui va transformer la vision du monde…mais diverses péripéties vont la perturber…La pièce est jouée à coté de la chapelle dans le cadre des Sacrés Vendredis de la Klose entre les conférences et les concerts du soir. Plus d’information ici Www.vendredidelaklose.fr .

route d’Uhlwiller Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 97 02 35 vendrediklose@gmail.com

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English :

Theater in Alsatian dialect around the Klose chapel.

Professor Nimbus presents a lecture that he believes will transform the way the world is seen…but various events disrupt the lecture…

L’événement Les Sacrés Vendredis de la Klose Ohlungen a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau