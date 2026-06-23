Ohlungen

Les Sacrés Vendredis de la Klose

route d’Uhlwiller Ohlungen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Les Sacrés Vendredis de la Klose accueillent dans le cadre intimiste de la chapelle le formation crétoise AGRIMIA. Formé autour d’une passion commune pour la culture crétoise, ce trio vous raconte l’histoire de la Crète à travers des mélodies qui font vibrer les esprits et réveillent des mémoires profondes.

Les Sacrés Vendredis de la Klose accueillent dans le cadre intimiste de la chapelle le formation crétoise AGRIMIA. Formé autour d’une passion commune pour la culture crétoise, ce trio vous raconte l’histoire de la Crète à travers des mélodies qui font vibrer les esprits et réveillent des mémoires profondes. Attaché aux racines de la musique crétoise, Agrimia propose néanmoins une approche originale sur une tradition musicale majoritairement masculine jusqu’à présent, à l’aide d’un riche panel d’instruments typiques de l’île comme la lyra, le laou-to, et le daouli.

Avec un répertoire vaste, qui reprend des morceaux de différents styles, périodes artistiques, et des ornementations qui rappellent le paysage sauvage, Agrimia chante des madinades (rimes populaires) pour l’amour et la liberté en dialecte crétois, et donne ainsi la voix à cette île fascinante, dont la tradition reste encore vivante. .

route d’Uhlwiller Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 97 02 35 vendredi.klose@gmail.com

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English :

Les Sacrés Vendredis de la Klose welcomes the Cretan trio AGRIMIA to the intimate setting of the chapel. Formed around a shared passion for Cretan culture, this trio tells the story of Crete through melodies that stir the soul and awaken deep memories.

L’événement Les Sacrés Vendredis de la Klose Ohlungen a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau