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AGENDA · Saint-Sauveur-Villages

Les Saints Sauveurs du Rock Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

samedi 24 octobre 2026 · Saint-Sauveur-Lendelin · Saint-Sauveur-Villages

Les Saints Sauveurs du Rock Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Saint-Sauveur-Lendelin
Adresse
Espace culturel Louis Costel
Ville
50490 Saint-Sauveur-Villages
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-Villages

Les Saints Sauveurs du Rock

Saint-Sauveur-Lendelin Espace culturel Louis Costel Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24 02:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Les Saints Sauveurs du Rock
ULTRA VOMIT DOORSHAN FLIP YOUR BRAIN ELLA GUNN
Une édition qui s’annonce bouillante !   .

Saint-Sauveur-Lendelin Espace culturel Louis Costel Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie  

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English : Les Saints Sauveurs du Rock

L’événement Les Saints Sauveurs du Rock Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme

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