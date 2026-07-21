Les Samedis A la Fraîche au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye
samedi 8 août 2026 · Chai Doléris · Lembeye
Informations pratiques
Lembeye
Les Samedis A la Fraîche au Chai Doléris
Chai Doléris 1 Route d’Escures Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-08 17:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Échappez à la chaleur et venez jouer dans la fraîcheur naturelle du Chai Doléris !
Pendant les épisodes de fortes chaleurs, la salle des voûtes du chai conserve une température agréable de 20 à 25 °C, offrant un cadre idéal pour partager un moment convivial en famille ou entre amis.
AU PROGRAMME
Installez-vous autour des tables disposées dans le chai et profitez librement de nombreux jeux
Jeux de cartes
Jeux de société
Jeux en bois traditionnels
Que vous soyez joueur occasionnel, stratège confirmé ou simplement en quête d’un endroit agréable pour passer du bon temps, il y aura de quoi satisfaire toutes les envies.
VISITES DU CHAI SOUTERRAIN
Découvrez l’histoire et les secrets du Chai Doléris lors d’une visite guidée
11 h
15 h
17 h
UNE PAUSE RAFRAÎCHISSANTE
Pour accompagner ce moment de détente
Le Madiran À la fraîche , servi frais, pour les adultes.
Le jus de raisin d’Éric Labat, pour les plus jeunes… et tous ceux qui préfèrent une boisson sans alcool.
Le tout dans une ambiance simple, conviviale et à l’abri de la canicule.
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Chai Doléris 1 Route d’Escures Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr
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English :
%C9Escape %E0 the heat and come play in the natural coolness of the Chai Dol%E9ris!
During heat waves, the winery’s banquet hall maintains a pleasant temperature of 20–25 %B0C, offering the perfect setting to enjoy a pleasant time with family or friends.
ON THE PROGRAM
Take a seat at the tables set up in the winery and enjoy a wide variety of games:
Card games
Board games
Traditional wooden games
Whether you’re a casual player, a seasoned strategist, or simply looking for a pleasant place to have a good time, there’s something to suit every taste.
TOURS OF THE UNDERGROUND WINE CELLAR
Discover the history and secrets of the Chai Doléris during a guided tour:
11 a.m.
3 p.m.
5 p.m.
A REFRESHING BREAK
To accompany this moment of relaxation:
Madiran “à la fraîche,” served chilled, for adults.
Éric Labat’s grape juice, for the younger guests… and anyone who prefers a non-alcoholic beverage.
All in a simple, friendly atmosphere, sheltered from the heat wave.
L’événement Les Samedis A la Fraîche au Chai Doléris Lembeye a été mis à jour le 2026-07-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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