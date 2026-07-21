Les Samedis A la Fraîche au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye

Informations pratiques

Lembeye

Les Samedis A la Fraîche au Chai Doléris

Chai Doléris 1 Route d’Escures Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Échappez à la chaleur et venez jouer dans la fraîcheur naturelle du Chai Doléris !

Pendant les épisodes de fortes chaleurs, la salle des voûtes du chai conserve une température agréable de 20 à 25 °C, offrant un cadre idéal pour partager un moment convivial en famille ou entre amis.

AU PROGRAMME

Installez-vous autour des tables disposées dans le chai et profitez librement de nombreux jeux

Jeux de cartes

Jeux de société

Jeux en bois traditionnels

Que vous soyez joueur occasionnel, stratège confirmé ou simplement en quête d’un endroit agréable pour passer du bon temps, il y aura de quoi satisfaire toutes les envies.

VISITES DU CHAI SOUTERRAIN

Découvrez l’histoire et les secrets du Chai Doléris lors d’une visite guidée

11 h

15 h

17 h

UNE PAUSE RAFRAÎCHISSANTE

Pour accompagner ce moment de détente

Le Madiran À la fraîche , servi frais, pour les adultes.

Le jus de raisin d’Éric Labat, pour les plus jeunes… et tous ceux qui préfèrent une boisson sans alcool.

Le tout dans une ambiance simple, conviviale et à l’abri de la canicule.

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Chai Doléris 1 Route d’Escures Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr

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English :

%C9Escape %E0 the heat and come play in the natural coolness of the Chai Dol%E9ris!

During heat waves, the winery’s banquet hall maintains a pleasant temperature of 20–25 %B0C, offering the perfect setting to enjoy a pleasant time with family or friends.

ON THE PROGRAM

Take a seat at the tables set up in the winery and enjoy a wide variety of games:

Card games

Board games

Traditional wooden games

Whether you’re a casual player, a seasoned strategist, or simply looking for a pleasant place to have a good time, there’s something to suit every taste.

TOURS OF THE UNDERGROUND WINE CELLAR

Discover the history and secrets of the Chai Doléris during a guided tour:

11 a.m.

3 p.m.

5 p.m.

A REFRESHING BREAK

To accompany this moment of relaxation:

Madiran “à la fraîche,” served chilled, for adults.

Éric Labat’s grape juice, for the younger guests… and anyone who prefers a non-alcoholic beverage.

All in a simple, friendly atmosphere, sheltered from the heat wave.

L’événement Les Samedis A la Fraîche au Chai Doléris Lembeye a été mis à jour le 2026-07-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65