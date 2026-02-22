Les samedis à l’écocentre Bal trad Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Les samedis à l’écocentre Bal trad

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Venez seul.e, accompagné.e ou même en groupe danser sur la musique de la compagnie les fourmis dans les pieds qui nous fait le plaisir de venir jouer à l’écocentre !

– 19H, bar ouvert et repas bocaux bistrot à l’écocentre c’est un concept de plats de qualité préparés en bocaux stérilisés permettant de les consommer à toute heure avec tout un éventail de plats à découvrir. Pour plus d’informations, contactez Sylvaine au 07 83 36 77 69)

Bien sûr, vous pouvez aussi apporter votre propre nourriture pour manger sur place, profiter de l’écocentre et boire une bière !

-Dès 21H, début du Bal trad ! Venez seul.e, accompagné.e ou même en groupe danser sur la musique de la compagnie les fourmis dans les pieds qui nous fait le plaisir de venir jouer à l’écocentre ! .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

English : Les samedis à l’écocentre Bal trad

Come alone, with friends or in a group and dance to the music of the company les fourmis dans les pieds, who are delighted to be playing at the ecocentre!

