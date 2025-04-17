Boucle des trois Châteaux Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Boucle des trois Châteaux Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle des trois Châteaux A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle des trois Châteaux 24450 Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Vous pourrez découvrir au cours de vos promenades au Pays de Jumilhac de nombreux châteaux privés dont 3 à Saint-Pierre-de-Frugie qui ne sont pas ouverts au public mais visibles de la route le château de Vieillecour, celui de Montcigoux et le château de Saint-Pierre-de-Frugie. Randonnée PDIPR

Difficulté moyenne

English : Boucle des trois Châteaux

On your walks in the Pays de Jumilhac, you’ll discover many private châteaux, including 3 in Saint-Pierre-de-Frugie that are not open to the public but can be seen from the road: Château de Vieillecour, Château de Montcigoux and Château de Saint-Pierre-de-Frugie. PDIPR hiking trails

Deutsch : Boucle des trois Châteaux

Auf Ihren Wanderungen im Pays de Jumilhac können Sie zahlreiche private Schlösser entdecken, darunter drei in Saint-Pierre-de-Frugie, die nicht öffentlich zugänglich, aber von der Straße aus sichtbar sind: das Schloss von Vieillecour, das Schloss von Montcigoux und das Schloss von Saint-Pierre-de-Frugie. Wanderung PDIPR

Italiano :

Durante le vostre passeggiate nella regione di Jumilhac, scoprirete molti castelli privati, tra cui 3 a Saint-Pierre-de-Frugie, non aperti al pubblico ma visibili dalla strada: Château de Vieillecour, Château de Montcigoux e Château de Saint-Pierre-de-Frugie. Percorsi escursionistici PDIPR

Español : Boucle des trois Châteaux

Podrá descubrir durante su recorrido por el país de Jumilhac numerosos castillos privados de los cuáles tres se situan a Saint Pierre de Frugie que no están abierto al público pero visibles desde la carretera el castillo de Vieillecour, el de Montcigoux y el castillo de Saint Pierre de Frugie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine