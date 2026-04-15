Mercredi en famille atelier poterie Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille atelier poterie

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Atelier de poterie avec la céramiste Paty H. Elle vous emmènera faire le tour de la terre, découvrir le modelage et le travail à la plaque ou au colombin. Autant de façons d’explorer votre créativité et de vous ressourcer !

Atelier de poterie avec la céramiste Paty H. Elle vous emmènera faire le tour de la terre, découvrir le modelage et le travail à la plaque ou au colombin. Autant de façons d’explorer votre créativité et de vous ressourcer ! .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Mercredi en famille atelier poterie

Pottery workshop with ceramist Paty H. She’ll take you on a tour of the clay, introducing you to modeling and working with slabs and pellets. So many ways to explore your creativity and recharge your batteries!

L’événement Mercredi en famille atelier poterie Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère