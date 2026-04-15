Mercredi en famille atelier poterie Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier poterie Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 13 mai 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier poterie
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Atelier de poterie avec la céramiste Paty H. Elle vous emmènera faire le tour de la terre, découvrir le modelage et le travail à la plaque ou au colombin. Autant de façons d’explorer votre créativité et de vous ressourcer !
Atelier de poterie avec la céramiste Paty H. Elle vous emmènera faire le tour de la terre, découvrir le modelage et le travail à la plaque ou au colombin. Autant de façons d’explorer votre créativité et de vous ressourcer ! .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Mercredi en famille atelier poterie
Pottery workshop with ceramist Paty H. She’ll take you on a tour of the clay, introducing you to modeling and working with slabs and pellets. So many ways to explore your creativity and recharge your batteries!
L’événement Mercredi en famille atelier poterie Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère
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