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Mercredi en famille Atelier création de maquettes Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille Atelier création de maquettes Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille Atelier création de maquettes Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit Froidefon

Adresse : Ecocentre

Ville : 24450 Saint-Pierre-de-Frugie

Département : Dordogne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille Atelier création de maquettes

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Avec l’architecte de l’écocentre !
Le village s’agrandit, venez apporter votre touche personnelle …
Avec l’architecte de l’écocentre !
Le village s’agrandit, venez apporter votre touche personnelle …   .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40  contact@ecocentre.org

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English : Mercredi en famille Atelier création de maquettes

With the ecocenter architect!
As the village grows, come and add your own personal touch …

L’événement Mercredi en famille Atelier création de maquettes Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère

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