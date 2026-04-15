Mercredi en famille Atelier création de maquettes Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille Atelier création de maquettes Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 27 mai 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille Atelier création de maquettes
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Avec l’architecte de l’écocentre !
Le village s’agrandit, venez apporter votre touche personnelle …
Avec l’architecte de l’écocentre !
Le village s’agrandit, venez apporter votre touche personnelle … .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Mercredi en famille Atelier création de maquettes
With the ecocenter architect!
As the village grows, come and add your own personal touch …
L’événement Mercredi en famille Atelier création de maquettes Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère
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