Mercredi en famille atelier jonglage ou couture Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier jonglage ou couture Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 20 mai 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier jonglage ou couture
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Deux ateliers Un atelier couture pour apprendre les bases et créer ce que vous ne parvenez pas à chiner en friperie, ou un atelier jonglage pour pouvoir impressionner vos amis à la prochaine soirée !
Deux ateliers Un atelier couture pour apprendre les bases et créer ce que vous ne parvenez pas à chiner en friperie, ou un atelier jonglage pour pouvoir impressionner vos amis à la prochaine soirée ! .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Mercredi en famille atelier jonglage ou couture
Two workshops: A sewing workshop to learn the basics and create what you can’t find at the thrift store, or a juggling workshop to impress your friends at the next party!
L’événement Mercredi en famille atelier jonglage ou couture Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère
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