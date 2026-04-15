Mercredi en famille atelier jonglage ou couture Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille atelier jonglage ou couture

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Deux ateliers Un atelier couture pour apprendre les bases et créer ce que vous ne parvenez pas à chiner en friperie, ou un atelier jonglage pour pouvoir impressionner vos amis à la prochaine soirée !

Deux ateliers Un atelier couture pour apprendre les bases et créer ce que vous ne parvenez pas à chiner en friperie, ou un atelier jonglage pour pouvoir impressionner vos amis à la prochaine soirée ! .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Mercredi en famille atelier jonglage ou couture

Two workshops: A sewing workshop to learn the basics and create what you can’t find at the thrift store, or a juggling workshop to impress your friends at the next party!

L’événement Mercredi en famille atelier jonglage ou couture Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère