Mercredi en famille atelier cartes de voeux Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier cartes de voeux Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 10 juin 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier cartes de voeux
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Cartes de vœux, une nouveauté offerte par Anouck
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Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Mercredi en famille atelier cartes de voeux
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L’événement Mercredi en famille atelier cartes de voeux Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-05-19 par Isle-Auvézère
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